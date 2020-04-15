Власти области выделяют еще 500 мн рублей на аппараты ИВЛ и средства защиты

Власти области выделяют еще 500 мн рублей на аппараты ИВЛ и средства защиты
Виталий Невар / Новый Калининград
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Региональное правительство выделяет дополнительные 500 млн рублей минздраву на борьбу с коронавирусом. Об этом заявил в среду, 15 апреля, на свое брифинге губернатор Антон Алиханов.

«500 млн рублей на дополнительную закупку средств индивидуальной защиты, ИВЛ, рентгенаппаратов и так далее, и так далее. Соответствующие решения будут приняты уже нормативные либо сегодня до конца дня либо до обеда завтрашнего дня», — сказал губернатор.

В начале апреля из резервного фонда правительства Калининградской области медучреждениям региона выделили на борьбу с коронавирусом и стимулирующие выплаты врачам 33,7 миллиона рублей. Позже стало известно, что федеральные власти направляют на доплаты медработникам, борющимся с коронавирусом, 75 млн рублей.

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