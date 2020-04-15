В Москве умерли еще 7 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались еще 7 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Об этом в среду, 15 апреля, сообщает столичный штаб по контролю за коронавирусной инфекцией.

Среди умерших — пациенты от 36 до 86 лет. У 36-летнего пациента болезнь протекала в тяжелой форме, у него была очагово-сливная вирусная бронхопневмония с тотальным поражением легких. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, сахарный диабет, кардиосклероз, онкология.