Эксперт Минздрава дал прогноз по распространению коронавируса в России

В Минздраве РФ прогнозируют, что снижение случаев заражения коронавирусом в столице и регионах начнется только летом. Как сообщает информагентство RNS, об этом заявила главный внештатный эпидемиолог министерства Николай Брико.

«При условии, что те рекомендации, которые были предложены, будут выполняться, думаю, что конец апреля-начало мая будет переломным, и мы должны вступить в Москве — сейчас мы делаем по Москве прогноз — на некое плато стабилизации с последующим снижением — июнь и июль», — цитирует издание Брико.

При этом, по его словам, ситуация в других регионах России «запаздывает» от ситуации в Москве на две-три недели.