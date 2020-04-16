Алиханов: меры по борьбе с COVID-19 в России на первый взгляд кажутся нелогичными

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов считает принимаемые в России меры по борьбе с коронавирусом «гораздо более гибкими», чем в Евросоюзе и Китае. Об этом он написал у себя в Instagram 15 апреля, отвечая на упрек пользовательницы относительно ограничительных мер по самоизоляции населения.

«Меры в нашей с вами стране гораздо более гибкие, чем режимы в странах ЕС или КНР, например. Они кажутся нелогичными на первый взгляд. Но, поверьте, они нужны для минимизации ущерба жизням и здоровью наших людей», — написал Алиханов.

Накануне стало известно, что режим всеобщей самоизоляции в Калининградской области продлевается до 26 апреля.