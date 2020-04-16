Власти Калининграда начали трансляцию строительства новой школы на Сельме

Власти Калининграда начали трансляцию строительства новой школы на Сельме
Скриншот онлайн-трансляции со строительной площадки школы на ул. Рассветной
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Власти Калининграда и области организовали онлайн-трансляцию строительства новой школы на ул. Рассветной в микрорайоне Северном (Сельма). Доступ в двум камерам появился на сайтах администрации города и регионального правительства.

Пока на участке, где должно появиться учебное заведение, работают несколько экскаваторов. Отметим, согласно данным на сайте госзакупок, контракт на строительство был заключен более двух недель назад — 30 марта.

Напомним, контракт стоиомстью 1,2 млрд руб. заключен с ООО «Специализированный застройщик «Акстрой», учредитель которой возглавляет компании, возводящие на Сельме жилье.

Из-за того, что не удавалось попасть в федеральные программы, строительство школы на Рассветной несколько раз откладывалось. Ее планировалось сдать еще в позапрошлом году.

При этом единственная школа, которая сейчас существует на Сельме — гимназия № 40 — переполнена. В нынешнем году прием заявок на поступление в первые классы в ней был закрыт менее чем через месяц после старта. Всего в нее набрали 290 первоклассников, хотя школа рассчитана на 200, в прошлом году это было 315 человек.

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