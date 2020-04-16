В оперштабе рассказали подробности о новых случаях коронавируса

В оперштабе рассказали подробности о новых случаях коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
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У двоих из восьми новых заболевших коронавирус выявлен в условиях нахождения в стационаре, куда заболевшим госпитализированы с диагнозом пневмония. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 16 апреля, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой инфекцией.

У четверых обследование на коронавирусную инфекцию проведено на фоне появившихся респираторных проявлений заболевания, в том числе у троих контактных с ранее заболевшими в семье и по месту работы.

У двоих болезнь проходит в бессимптомной форме и выявлена при активном обследовании после контакта с заболевшими ранее. Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар.

Организовано проведение эпидемиологического расследования, определен круг контактных (120 человек), назначено их обследование в условиях изоляции по месту жительства или обсервации в специальном учреждении. Всего нарастающим итогом подтверждено 92 случая.


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