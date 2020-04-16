В Литве решили открыть часть непродовольственных магазинов

В Литве решили открыть часть непродовольственных магазинов
Виталий Невар / Новый Калининград
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С четверга, 16 апреля, в Литве открылись непродовольственные магазины, вход в которые доступен с улицы. Об этом сообщает Delfi.lt

Накануне правительство Литвы приняло решение о смягчении условий для бизнеса. Помимо небольших непродовольственных магазинов разрешили возобновить работу поставщикам бытовых и ремонтных услуг, если вход в помещение расположен с улицы и есть возможность регулировать поток клиентов. Послабления сделаны и для сферы услуг: открыться разрешили предприятиям, которые могут предоставить услугу за 20 минут при прямом контакте в стационарных условиях.

По сведениям Delfi, с четверга в соседней республике открылись магазины стройматериалов. В субботу, 18 апреля, планирует возобновить работу гипермаркет Ikea.

Как отмечает Regnum, 15 апреля правительство Литвы объявило о четырёхступенчатом плане выхода страны из карантина. Второй этап смягчения ограничений стартует 30 апреля при условии, что в республике не произойдёт новых крупных вспышек заражения коронавирусом. В стране должны будут открыться культурные учреждения, парикмахерские, косметологические кабинеты и уличные кафе, начнут оказывать некоторые медицинские услуги. При ограничении потока посетителей заработают торговые центры.

Третий этап начнётся после официального прекращения карантина. Заработают все места общепита, стоматологические кабинеты, спортклубы, парки развлечений, школы и детские сады. Последний этап предполагает разрешение массовых мероприятий.

По состоянию на 16 апреля в Литве зафиксировано 1128 случаев заражения коронавирусом, 30 пациентов скончалось.

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