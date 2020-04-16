ФАС отменила итоги торгов на очередной ремонт пл. Победы в Калининграде

Администрация Калининграда после предписания управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) повторно проводит конкурс по выбору подрядчика, который займется очередным ремонтом пл. Победы. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Согласно предписанию УФАС, в мэрии нарушили законодательство о закупках в части неверно составленной конкурсной документации, что может повлечь к ограничению доступа к участию в аукционе. Антимонопольщики обязали исправить документацию, вернуть все ранее поданные заявки и продлить конкурс.

Отметим, УФАС выдало предписание уже после того, как власти определились с подрядчиком. Итоги торгов были отменены после жалобы одной их компании, подавшей заявку. Новые торги должны пройти 24 апреля.

Напомним, администрация города снова запланировала ремонт площади Победы, на который в 2020 году из бюджета готова потратить более 2,7 млн рублей. Подобные работы проводятся последние несколько лет. Тем не менее после каждого ремонта гранитная плитка снова отваливается и разрушается.