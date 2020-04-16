ФАС отменила итоги торгов на очередной ремонт пл. Победы в Калининграде

ФАС отменила итоги торгов на очередной ремонт пл. Победы в Калининграде
Новый Калининград
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Администрация Калининграда после предписания управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) повторно проводит конкурс по выбору подрядчика, который займется очередным ремонтом пл. Победы. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Согласно предписанию УФАС, в мэрии нарушили законодательство о закупках в части неверно составленной конкурсной документации, что может повлечь к ограничению доступа к участию в аукционе. Антимонопольщики обязали исправить документацию, вернуть все ранее поданные заявки и продлить конкурс.

Отметим, УФАС выдало предписание уже после того, как власти определились с подрядчиком. Итоги торгов были отменены после жалобы одной их компании, подавшей заявку. Новые торги должны пройти 24 апреля. 

Напомним, администрация города снова запланировала ремонт площади Победы, на который в 2020 году из бюджета готова потратить более 2,7 млн рублей. Подобные работы проводятся последние несколько лет. Тем не менее после каждого ремонта гранитная плитка снова отваливается и разрушается.

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