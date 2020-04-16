Парад Победы перенесен

Парад Победы перенесен
Виталий Невар / Новый Калининград
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Парад Победы, который должен был состояться 9 мая, перенесен на неопределенный срок в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Такое решение принял Владимир Путин. Он заявил об этом в четверг, 16 апреля, на заседании Совета безопасности. 

Глава российского государства отметил, что риски, связанные с распространением заболевания, не позволяют ему проводить подготовку к празднованию. По словам Владимир Путина, все торжественные мероприятия, включая парад Победы и шествие «Бессмертного полка», пройдут позже в 2020 году.

Также перенесены парады и другие торжественные мероприятия в регионах.

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