В регионе начали принимать заявки на субсидии у пострадавшего от коронавируса малого бизнеса

В регионе начали принимать заявки на субсидии у пострадавшего от коронавируса малого бизнеса
Виталий Невар / Новый Калининград
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Областное правительство направляет 85 миллионов рублей на субсидии малому бизнесу, который пострадал из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного правительства.

Мерой поддержки смогут воспользоваться индивидуальные предприниматели, а также частные организации с численностью работников до 15 человек. Порядок и условия предоставления субсидии определены постановлением Правительства Калининградской области от 14.04.2020 № 205. Деньги направят из резервного фонда.

Поддержку могут получить работающие на территории региона турагентства, парикмахерские и салоны красоты, кафе и рестораны, организации дополнительного образования, физкультуры, оздоровления, отдыха и развлечений, а также предприятия, относящиеся к службе быта (мелкий ремонт, стрика, химчистка), деятельность которых была приостановлена в связи с ограничениями, введёнными для борьбы с коронавирусом.

При этом предприятие должно:

— быть зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей ранее 1 февраля 2020 года;

— не иметь на дату подачи заявления задолженности по налогам и сборам;

— не находиться в состоянии реорганизации, ликвидации или в процедуре банкротства;

— не являться иностранным юридическим лицом, либо доля иностранного капитала не должна превышать 50% в уставном капитале организации.

Субсидия предоставляется в размере от 15 тысяч до 100 тысяч рублей в зависимости от организационной формы предприятия и количества наёмных работников. «Расходовать средства можно на выплату заработной платы, с учётом обязательных отчислений, и оплату аренды помещений, используемых получателями субсидии для предпринимательской деятельности. Так, например, ИП без наёмных сотрудников получит субсидию в размере 15 тысяч рублей. ИП с двумя работниками — 35 тысяч», — пояснили в правительстве.

Подать заявление на субсидию можно до 1 июня 2020 года в Информационно-расчётный центр (Калининград, ул. Уральская, 18) по предварительной записи по телефону 8(4012)30-33-80 либо по электронной почте info@irc39.ru.

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