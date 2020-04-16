В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 14 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает оперативный штаб по контролю за инфекцией.
Среди умерших — пациенты в возрасте от 29 до 88 лет. У 29-летнего и 39-летнего мужчин был диагноз «двусторонняя субтотальная вирусно-бактериальная пневмония с геморрагическим компонентом».
Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, кардиосклероз, атеросклеротическая аневризма. Пятеро пациентов страдали сахарным диабетом.
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