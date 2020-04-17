«Аэрофлот» до августа закрыл продажи билетов на международные рейсы

«Аэрофлот» до августа закрыл продажи билетов на международные рейсы
Виталий Невар / Новый Калининград
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Компания «Аэрофлот» остановила продажи билетов на международные рейсы до конца июля. Об этом в пятницу, 17 апреля, пишет «Коммерсант». Издание отмечает, что техническая возможность купить билеты из Москвы в Нью-Йорк, Стамбул, Гавану, Мале и другие зарубежные города на сайте авиакомпании доступна лишь с 1 августа, хотя раньше можно было купить билеты на международные рейсы с вылетом после 30 апреля.

Международное пассажирское авиасообщение закрыто Россией с 27 марта в связи с пандемией коронавируса. В настоящее время осуществляются только вывозные рейсы для доставки граждан РФ из зарубежных стран. Госграницы закрыты с 30 марта, исключения действуют в отношении дипломатических работников, водителей грузовых автомобилей, экипажей судов.


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