Трамп представил план по снятию карантинных мер в США

Президент США Дональд Трамп представил план поэтапной отмены карантина в стране и разрешил губернаторам американских штатов самим снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. По мнению главы государства, слишком длительный карантин нанесет огромный ущерб системе здравоохранения, и 29 штатов смогут снять ограничения уже «в ближайшее время», пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.



Отменять карантин в несколько этапов планируют в тех штатах, где ведется активное тестирование на новую инфекцию и зафиксирован спад темпов заражения. Первый этап предусматривает сохранение строгого социального дистанцирования для жителей и запрет собираться группами более 10 человек.

На втором этапе гражданам разрешат собираться группами до 50 человек и позволят совершать поездки. Начнут открыть школы и детские сады.

Третий этап предусматривает «возвращение к нормальной жизни для большинства американцев».

По словам Трампа, снимать карантин будут «шаг за шагом», при этом штаты вправе не отменять ограничения при недостаточной к ним готовности. "Если им нужно оставаться закрытыми, мы позволим им сделать это. Если они считают, что пришло время снова открыть границы, мы предоставим им свободу для выполнения этой задачи",— пояснил он.

Также Трамп добавил, что США должны подготовиться к возможной второй вспышке коронавируса, которая может произойти осенью.

Число зараженных коронавирусом в США больше, чем где бы то ни было в мире. По последним данным, в стране заболели более 670 тыс. человек, умерло более 33 тыс.