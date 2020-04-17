Ученые установили температуру гибели коронавируса

Ученые из Университета Прованса во Франции выяснили, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. Результаты исследования опубликованы на ресурсе bioRxiv, пишет РИА Новости.



Во время своего эксперимента исследователи нагревали коронавирус до 60 градусов в течение часа по стандартному протоколу дезактивации вируса и обнаружили, что после такого воздействия некоторые его штаммы все еще были способны размножаться.

Полностью дезактивировать вирус удалось после нагрева до 92 градусов в течение 15 минут.