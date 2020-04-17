В США за сутки из-за коронавируса умерло более 4,5 тысяч человек

Более 4,5 тысячи человек умерли в США за минувшие сутки из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом, сообщает ТАСС. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчёты на основе сведений федеральных и местных властей, в четверг, 16 апреля, число летальных исходов стало наибольшим с начала пандемии коронавируса.



Так, за 24 часа в Соединённых Штатах от COVID-19 умер 4 591 человек. Соответствующие данные университет опубликовал в 20:00 по времени Восточного побережья США (03:00 мск). Общее число жертв к тому моменту составляло 32 916.

Газета The Wall Street Journal отмечает, что показатели, зафиксированные в четверг, более чем на две тысячи превысили предыдущий антирекорд смертности за сутки, установленный накануне. Так, в среду к 20:00 в стране за 24 часа было зафиксировано 2569 летальных исходов.

К настоящему моменту в общей сложности из-за коронавируса в США умерли 33 268 человек. Заразились более 671 тысячи человек.