Всероссийские проверочные работы для школьников перенесли на сентябрь

Всероссийские проверочные работы (ВПР) для школьников России перенесли с конца этого учебного года на начало следующего, и за них не будут выставлять оценки. Об этом в пятницу, 17 апреля, заявил министр просвещения страны Сергей Кравцов.

«Относительно проведения всероссийских проверочных работ. Их должны были в конце этого учебного года писать учащиеся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х и 11-х классов. <...> Принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года. При этом результаты этих работ в начале следующего учебного года не будут аттестацией самих школьников. За них не будут выставляться оценки. Они будут нужны для входной диагностики в начале учебного года с целью корректировки образовательного процесса», — пояснил министр.