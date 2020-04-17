Всероссийские проверочные работы для школьников перенесли на сентябрь

Всероссийские проверочные работы для школьников перенесли на сентябрь
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Трусенева назвала примерный срок окончания учебного года для учеников 1-8 классов
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Всероссийские проверочные работы (ВПР) для школьников России перенесли с конца этого учебного года на начало следующего, и за них не будут выставлять оценки. Об этом в пятницу, 17 апреля, заявил министр просвещения страны Сергей Кравцов.

«Относительно проведения всероссийских проверочных работ. Их должны были в конце этого учебного года писать учащиеся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х и 11-х классов. <...> Принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года. При этом результаты этих работ в начале следующего учебного года не будут аттестацией самих школьников. За них не будут выставляться оценки. Они будут нужны для входной диагностики в начале учебного года с целью корректировки образовательного процесса», — пояснил министр.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter