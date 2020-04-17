В БФУ допустили, что в этом году вручения дипломов в Кафедральном соборе не будет

В БФУ допустили, что в этом году вручения дипломов в Кафедральном соборе не будет
Виталий Невар / Новый Калининград
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Ректор БФУ им. Канта Александр Федоров не исключает, что из-за коронавируса вручение дипломов выпускникам 2020 года будет организовано в онлайн-режиме, а не в Кафедральном соборе. Об этом он заявил во время онлайн-конференции со студентами 16 апреля.

«У нас это (вручение дипломов в Кафедральном соборе — прим. „Нового Калининграда“) назначено традиционно на 3 июля, — заявил Федоров. — И мы, конечно, рассчитываем, что такое мероприятие состоится. Сейчас загадывать, к сожалению, невозможно. Ситуация с пандемией развивается по своим законам. Государство использует все доступные ему меры для того, чтобы эта эпидемия сошла на нет».

Как пояснил ректор, если даже очное присутствие на вручении будет невозможно, то будет организована онлайн-трансляцию. «Попробуем сделать все для того, чтобы все было эффектно, красиво и запомнилось не меньше, чем очное присутствие», — отметил Федоров.

Он добавил, что в этом году решено всем выпускникам выдать памятные медали об учебе в БФУ. «И в той или иной форме мы это реализуем», — добавил ректор.

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