Минпросвещения: регионы будут сами выбирать даты проведения ОГЭ в 9 классах

Регионы будут проводить основные государственные экзамены (ОГЭ) в 9 классах в разное время, в зависимости от эпидемиологической обстановки. Об этом на брифинге в пятницу, 17 апреля, заявил министр просвещения страны Сергей Кравцов.

«Что касается 9-х классов, основного государственного экзамена. Принято решение, что этот экзамен будет проходить по двум обязательным предметам — русскому языку и математике. При этом каждый регион, принимая взвешенное решение с учётом эпидемиологической ситуации, проведёт его в свои сроки, в обозначенный для них промежуток, с 8 июня по 31 июля. Сдавать предметы по выбору в рамках государственной итоговой аттестации 9-х классов в этом году не надо», — отметил министр.

При этом регионам даётся право установления минимальной границы итоговой аттестации 9-х классов в зависимости от результатов, которые покажут школьники. Она может быть ниже рекомендуемой на федеральном уровне границы.