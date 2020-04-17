Минпросвещения: регионы будут сами выбирать даты проведения ОГЭ в 9 классах

Продолжение: Число заболевших коронавирусом в Калининградской области превысило 100
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Регионы будут проводить основные государственные экзамены (ОГЭ) в 9 классах в разное время, в зависимости от эпидемиологической обстановки. Об этом на брифинге в пятницу, 17 апреля, заявил министр просвещения страны Сергей Кравцов.

«Что касается 9-х классов, основного государственного экзамена. Принято решение, что этот экзамен будет проходить по двум обязательным предметам — русскому языку и математике. При этом каждый регион, принимая взвешенное решение с учётом эпидемиологической ситуации, проведёт его в свои сроки, в обозначенный для них промежуток, с 8 июня по 31 июля. Сдавать предметы по выбору в рамках государственной итоговой аттестации 9-х классов в этом году не надо», — отметил министр.

При этом регионам даётся право установления минимальной границы итоговой аттестации 9-х классов в зависимости от результатов, которые покажут школьники. Она может быть ниже рекомендуемой на федеральном уровне границы.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter