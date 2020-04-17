Финальный этап Всероссийской олимпиады школьников отменили

Из-за пандемии коронавируса отменили финальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Об этом на брифинге в пятницу, 17 апреля, сообщил министр просвещения страны Сергей Кравцов.

«По понятным причинам мы не можем его провести в этом году — заключительный, финальный этап. Поэтому также принято решение, что участники регионального этапа олимпиады, которые завершают учёбу в этом году, одиннадцатиклассники, набравшие проходной балл, установленный Министерством просвещения для участия в заключительном этапе олимпиады, все признаются призёрами олимпиады. И им будут выданы соответствующие дипломы», — сказал Кравцов.

Остальные участники регионального этапа, которые также набрали проходной балл, но не выпускаются в следующем году из школы, смогут участвовать в финальном этапе олимпиады в 2021 году без обязательного участия в школьном, муниципальном и региональном этапах.