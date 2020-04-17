Фирме депутатов отдают 100-миллионный контракт на строительство дороги на Суздальской

Торги на строительство первого этапа ул. Суздальской и реконструкции ул. Стрелецкой в Калининграде выиграла компания «ДСП», связанная с депутатами горсовета и получавшая ранее другие крупные дорожные контракты. Об этом свидетельствует итоговый протокол, опубликованный 16 апреля на портале госзакупок.

Как следует из документа, в ходе конкурса конкуренцию «ДСП» составила компания «Стройком-Монолит», которая реконструировала набережную в Советске. Заявка последней была признана не соответствующей требованиям.

Стоимость контракта, который горвласти должны заключен с ЗАО «ДСП, составляет 113 млн 487 тыс. руб. Это на 570 тыс. меньше начальный стоиоти договора.

Отметим, заключение контракта пока приостановлено из-за жалобы на итоги торгов. В ближайшее время ее должны рассмотреть в УФАС.

Реконструировать ул. Стрелецкую и построить отрезок новой дороги по направлению к ул. Суздальской планируется в течение 180 дней. Общая длина дороги 1,2 км, ширина — 8 метров. Проектом предусмотрены тротуары с велодорожками. На работы выделяется 114 млн руб.

Напомним, по данным ЕГРЮЛ, директором ЗАО «ДСП» является депутат горсовета Сергей Григоренко. Компания также связана со строительным холдингом «Калининградстройинвест» депутата горсовета Валерия Макарова.

В 2019 году «ДСП» успела получить все контракты на ремонт дорог в Калининграде по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Кроме этого, были выиграны конкурсы на строительство велодорожки вдоль моря и дороги от микрорайона Сельма до Чкаловска, а также на капитальный ремонт автомобильной дороги «Калининград-Полесск». Речь идет о миллиардах рублей.