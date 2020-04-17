БФУ планирует провести летнюю сессию и защиту дипломов дистанционно

Балтийский федеральный университет им. И. Канта планирует организовать проведение летней сессии, а также защиту курсовых и дипломных работ дистанционно. Об этом во время онлайн-конференции со студентами заявил ректор учебного заведения Александр Федоров.

«Сейчас мы спланировали действия для того, чтобы провести сессию в дистанте, — заявил ректор. — Система БРС (балльно-рейтинговая система — прим. „Нового Калининграда“), если в нее своевременно внесены данные о работе студентов по дисциплине или модулю, дает возможность автоматически оценить результаты без дополнительных процедур. Вот это — главная установка, которой мы сейчас руководствуемся».

С помощью какого именно ресурса университет намерен проводить онлайн-защиту дипломов и курсовых, Федоров не уточнил, но заверил, что для этого «существует достаточное количество методик и апробированных практик».

Федоров также отметил, что все будет зависеть от дальнейшей эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом.

Напомним, в БФУ также допускают, что традиционного вручения дипломов в Кафедральном соборе на острове Канта не будет.