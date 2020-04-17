Роспотребнадзор: в России очень плавные темпы прироста заболеваемости COVID-19

Роспотребнадзор: в России очень плавные темпы прироста заболеваемости COVID-19
Новый Калининград
Продолжение: Ремонт обуви, химчистка, шиномонтаж: кому в регионе разрешили работать
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

В России сохраняется медленный темп прироста заболевших коронавирусом. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».

«Я бы хотела сказать, что РФ сохраняет очень плавный, медленный темп прироста, не уходя за 20% ежедневного прироста и сохраняя его от 14% до 17% в день», — цитирует издание Попову.

Она выразила надежду, что получится избежать резкого пика заболеваемости. При этом Попова заявила, что принимаемые в РФ антивирусные меры дают эффект, а цифры, свидетельствующие о росте заболеваемости, объективы.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (5)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter