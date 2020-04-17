Роспотребнадзор: в России очень плавные темпы прироста заболеваемости COVID-19

В России сохраняется медленный темп прироста заболевших коронавирусом. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».

«Я бы хотела сказать, что РФ сохраняет очень плавный, медленный темп прироста, не уходя за 20% ежедневного прироста и сохраняя его от 14% до 17% в день», — цитирует издание Попову.

Она выразила надежду, что получится избежать резкого пика заболеваемости. При этом Попова заявила, что принимаемые в РФ антивирусные меры дают эффект, а цифры, свидетельствующие о росте заболеваемости, объективы.