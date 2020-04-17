Ремонт обуви, химчистка, шиномонтаж: кому в регионе разрешили работать

На этой неделе губернатор Антон Алиханов анонсировал дальнейшие экономические послабления, которые произойдут, если жители региона будут дисциплинированными и не станут массово нарушать режим самоизоляции. Впрочем, список таких организаций существенно вырос уже сейчас. Рассказываем, кому можно теперь работать — и чьи услуги смогут получить жители Калининградской области.

Организации, на которые не распространяется запрет на работу в соответствии с ранее подписанными постановлениями областного правительства:

— Оказывающие услуги дистанционным способом либо посредством курьерской доставки;

— оказывающие реабилитационные услуги;

— оказывающие услуги по уходу за престарелыми и детьми, иными нуждающимися лицами или иные услуги в сфере социального обслуживания населения;

— оказывающие транспортные услуги;

— оказывающие гостиничные услуги в части исключительно услуг проживания. Исключением являются приморские муниципалитеты — но и там гостиницы могут размещать граждан, находящихся в служебных командировках или служебных поездках);

— оказывающие ветеринарные услуги,

— финансовые услуги, в том числе банковские и страховые,

— медицинские услуги,

— жилищно-коммунальные услуги,

— услуги связи,

— услуги нотариальных контор

Также могут оказывать услуги органы исполнительной власти в своих помещения по предварительной записи. Кроме того, по предварительной записи работают МФЦ — правда, список услуг ограничен. Какие из них остались (например, это замена и выдача паспорта, выдача водительского удостоверения и т.д.), а также график работы можно посмотреть здесь.

С понедельника, 20 апреля, разрешено открыться организациям, которые оказывают:

— услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (бытовой техники, садового инвентаря, одежды, обуви, мебели, часов, ювелирных изделий и т.д. — всего, что входит в 95 класс ОКВЭД-2);

— услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (в том числе шиномонтаж, мойка, транспортировка неисправных авто — все, что входит в подкласс 45.2 ОКВЭД 2);

— услуги по обслуживанию зданий и территорий (в том числе уборка помещений (квартир, домов), чистка ковров, дезинфекция, дезинсекция и дератизация помещений, услуги по благоустройству ландшафтов — все, что относится к классу 81 ОКВЭД 2),

— услуг по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из ткани и меха (из группы 96.01 ОКВЭД 2),

— услуг по организации похорон и связанных с этим услуг (из группы 96.03 ОКВЭД 2),

— услуг по операциям с недвижимым имуществом (в том числе оказываемых риелторскими агентствами — все, что относится к классу 68 ОКВЭД 2),

— услуг по буксировке частных и коммерческих автотранспортных средств (также разрешена работа стоянок, парковок — всего,что относятся к виду 52.21 ОКВЭД 2).





Кроме того, в регионе действуют организации, которые могут работать в соответствии с указом президента Владимира Путина от 2 апреля (приложение 2 к постановлению правительства № 208 от 15 апреля). Это приложение тоже слегка изменилось, и в перечне появились новые виды компаний (выделено жирным). Сейчас работают:

1. Организации, осуществляющие производство:

— бумаги и бумажных изделий;

— резиновых и пластмассовых изделий;

— строительных материалов, конструкций, готовых металлических изделий, металлов основных;

— компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования, кабеля;

— мебели;

— машин и оборудования, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.

2. Организации сферы оборонно-промышленного комплекса, а также организации, осуществляющие производство товаров (работ услуг) по заказу организаций оборонно-промышленного комплекса.

3. Организации, осуществляющие деятельность в сфере:

— геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения на территории Калининградской области;

— заготовки древесины (лесозаготовки).

4. Организации, обеспечивающие техническое обслуживание и ремонт авто:

— в рамках государственных и муниципальных контрактов;

— в рамках контрактов, заключенных на основании Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

— для организаций в сфере строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, сельского хозяйства;

— для организаций, обеспечивающих выполнение работ по строительству и содержанию дорог;

— для организаций всех форм собственности, оказывающих медицинские услуги

— для поставщиков, дистрибьюторов, служб доставки и курьерских служб.

5. Организации, обеспечивающие деятельность организаций, оказывающих транспортные услуги, в том числе в части продажи проездных билетов.





6. Организации, выполняющие работы:

— по строительству многоквартирных и индивидуальных жилых домов;

— по строительству (капитальному ремонту, реконструкции) объектов в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов;

— по строительству (реконструкции) объектов в рамках ФЗ о Калининградской ОЭЗ;

— по строительству (реконструкции) объектов в промпарках;

— по строительству объектов в специальном административном районе на территории Октябрьского острова;

— по строительству (капремонту, реконструкции) объектов промышленности и агрокомплекса;

— по проектированию, выполнению инженерных изысканий, строительству, реконструкции объектов в рамках концессии.

7. Организации, выполняющие проектно-изыскательские работы, а также экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий для организаций, указанных в пункте 6 настоящего перечня.

8. Ресурсоснабжающие организации, выполняющие работы в рамках договоров технологического присоединения для организаций, указанных в пункте 6 настоящего перечня.

9. Службы заказчиков, технических заказчиков, организации, осуществляющие авторский надзор и строительный контроль за ходом реализации объектов капитального строительства в Калининградской области.

10. Организации-поставщики строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования, используемых организациями, относящимися к категориям, указанным в пункте 6 настоящего перечня, организации, обеспечивающие поставку горюче-смазочных материалов, автозапчастей к автотранспортным средствам.

11. Специализированные некоммерческие организации, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

12. Расчетно-кассовые центры и иные организации, осуществляющие начисление и прием платежей за услуги ЖКХ.

13. Организации, обеспечивающие выполнение строительных или ремонтно-восстановительных работ по поддержанию энергосистемы Калининградской области в рабочем режиме.

14. Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, организации, участвующие в предоставлении мер господдержки юрлицам и ИП КО, учредителями которых выступают органы исполнительной власти региона

15. Организации, обеспечивающие деятельность юрлиц (резидентов) на территории промпарков.

16. Организации, осуществляющие кадастровую деятельность.

17. Калининградская торгово-промышленная палата.

18. Государственное казенное учреждение «Центр обеспечения и проведения торгов».

19. Государственное бюджетное учреждение «Природный парк «Виштынецкий».

20. Государственное казенное учреждение «Управление охотничьего и лесного хозяйства Калининградской области».

В общем, с одной стороны, радует, что хоть кто-то сможет что-то заработать в условиях начавшегося экономического кризиса, спровоцированного пандемией. С другой стороны, список этих организаций теперь довольно велик, а число заболевших растет. В пятницу, 17 апреля, например, стало известно о 12 новых случаях — теперь их больше 100. Но найти баланс между желанием сохранить жизни и экономику все равно невозможно.

Текст — Оксана Ошевская, фото — Виталий Невар / Новый Калининград