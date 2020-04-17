Попова: число бессимптомных случаев коронавируса в России выросло до 50%

Попова: число бессимптомных случаев коронавируса в России выросло до 50%
Виталий Невар / Новый Калининград
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В России отмечается существенный рост числа людей, болеющих коронавирусом бессимптомно. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет «Интерфакс».

«Если еще две недели в удельном весе от числа всех инфицированных количество людей без симптомов, у которых обнаружен вирус, составляло 10-12%, максимум 20%. За последние дни удельный вес таких людей составляет от 45 до 50%», — сказала Попова на брифинге в Москве в пятницу.

По ее словам, рост произошел благодаря увеличению количества проводимых тестирований. При этом удельный вес пневмоний практически не растет, а ОРВИ — снижается.

По данным на 17 апреля, в России зарегистрированы еще 4069 заболевших COVID-19. Таким образом, общее число заразившихся в стране достигло 32 007 человек.


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