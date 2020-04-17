Экс-премьер Медведев допустил, что режим самоизоляции будет ужесточен

Экс-премьер Медведев допустил, что режим самоизоляции будет ужесточен
Дмитрий Медведев. Виталий Невар / Новый Калининград
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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев считает оправданным режим самоизоляции из-за коронавируса и допускает его ужесточение. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает РИА «Новости».

«Изоляция необходима. Это понимают все. Даже те страны, которые вначале легкомысленно к этому относились, говорили, что все у нас будет нормально, мы люди цивилизованные, у нас хорошее общество, все всё понимают», — цитирует издание бывшего премьер-министра.

При этом он отметил, что сейчас в России наблюдается рост заболеваемости, поэтому не исключено введение более жестких ограничений.

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