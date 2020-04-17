В БФУ не исключили продления «дистанционки» и переноса начала учебного года

В БФУ не исключили продления «дистанционки» и переноса начала учебного года
Виталий Невар / Новый Калининград
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Министерство образования и науки РФ предупредило БФУ им. И. Канта о возможном продлении дистанционной формы обучения до начала следующего учебного года из-за коронавируса. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщил ректор БФУ Александр Федоров во время онлайн-конференции с преподавателями.

Федоров напомнил, что пока, согласно соответствующим документам, дистанционное обучение должно завершиться 30 апреля. «Мы готовимся к тому, и такие сигналы пришли от учредителя, что до конца учебного года мы, скорее всего, будет работать дистанционно в дистанционном режиме. И министерство науки и образования Российской Федерации озвучило также угрозу, что, возможно, вход в новый учебный год тоже будет связан с дистантом», — заявил ректор.

По его словам, есть вероятность того, что новый учебный год начнется не 1 сентября, а 1 октября. Это будет связано с тем, каким образом будет сдаваться Единый государственный экзамен, и с эпидемиологической обстановкой в целом.

«Точки нигде не поставлено, потому, если кто-то сейчас хочет получит ответы на все вопросы, это сейчас будет невозможным», — заключил Федоров.

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