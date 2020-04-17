В Бельгии зафиксирована наибольшая летальность от коронавируса

В Бельгии зафиксирована наибольшая летальность от коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

В Бельгии зафиксирована наибольшая летальность среди всех стран мира пациентов с коронавирусной инфекцией с начала пандемии. По состоянию на пятницу, 17 апреля, она составляет 14% среди больных всех возрастов. Такие данные опубликовал Роспотребнадзор на своем сайте.

Всего в Бельгии подтверждено заражение 44 809 жителей. Из них умерли 4 857 человек. Накануне летальность от COVID-19 в стране фиксировалась на уровне в 13,2%, в среду — 13,4%, в понедельник это было 12,1%, тогда страна по этому показателю была третьей после Италии (12,7%) и Великобритании (12,5%).

Сейчас летальность в Великобритании составляет 13,3%, в Италии — 13,1%.

При этом больше всего заболевших — по-прежнему в США (679 766 случаев). Умерло в этой стране 34 617 человек. По уровню летальности США находятся на 14 месте в мире (5,1%).

Среднемировая летальность пациентов с коронавирусом составляет в настоящее время 6,8%.

В России зафиксировано 32 008 случаев заболевания, (4070 из них — за последние сутки), умерли 273 человека. Таким образом, по официальным данным, летальность от COVID-2019 у нас составляет 0,8%. В Калининградской области коронавирус выявлен у 104 человек, один умер.

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