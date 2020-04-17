Умерли два сотрудника Роскосмоса с подтвержденным коронавирусом

В больнице умерли двое сотрудников Роскосмоса, у них подтвердили коронавирус. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова.

«Два специалиста — 62 и 68 лет — скончались в больницах, сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет», — отметил Фролов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации, число заразившихся коронавирусом в Роскосмосе за несколько дней выросло до 42.