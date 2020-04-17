Ректор БФУ: готовимся к ощутимой потере иностранных студентов и контрактников

БФУ им. И. Канта готовится к тому, что из-за пандемии коронавируса в следующем учебном году существенно снизится число студентов из-за рубежа и тех, которые планировали обучаться на платной основе. Об этом в пятницу, 17 апреля, во время онлайн-конференции с преподавателями заявил ректор университета Александр Федоров.

«Уже очевидно, что у нас будут ощутимые потери в контингенте, обучающемся за счет возмещения затрат, и с иностранными студентами. Мы к этому готовимся. Какие-то вещи полностью предусмотреть невозможно, но сконфигурировать развитие этих обстоятельств вполне в наших силах», — заявил Федоров.

Как уточнили в департамента по связям с общественностью БФУ, в первом случае ректор имел в виду тех, кто платит или намерен платить за обучение — студентов-контрактников. Их платежеспособность снизится.