«Доставка спасает не всех»: как изоляция отразилась на непродовольственном ритейле

В отличие от продуктовых сетей и сервисов доставки, работающих в этой отрасли, непродовольственный ритейл в период изоляции оказался в незавидном положении. Для многих из тех, чьи продажи существенно зависели от посещаемости торговых залов и работы консультантов, уход «в онлайн», судя по отзывам представителей бизнеса, оказался малоэффективным способом выживания. К середине апреля ситуация в этой сфере розничной торговли усугубилась настолько, что её решили включить в список отраслей экономики, которые сильнее всего пострадали из-за коронавируса. Корреспондент «Нового Калининграда» выяснял, как обстоят дела у крупнейших продавцов непродовольственных товаров в Калининградской области.

После того, как власти объявили, что 28 марта в регионе закроют почти всё, кроме аптек и продуктовых магазинов, одни из самых больших очередей образовались в строительных гипермаркетах. В период самоизоляции торговые сети стали работать в режиме доставки. Как рассказал корреспонденту «Нового Калининграда» представитель компании «Бауцентр», после закрытия магазинов «товарооборот в целом упал». «При этом по интернет-заказам спрос увеличился более чем в десять раз», — отмечает собеседник.

По его словам, в период самоизоляции запросы покупателей не изменились. «Это весь спектр потребностей. Нет какого-то взрывного роста по определённым товарам. Респираторы относительно быстро закончились, а по остальным товарам потребление такое же, как и раньше», — рассказывает представитель сети. Сейчас при заказе на сайте компании товар привозят в срок до пяти дней, по телефону — в течение двух-трёх дней. «Сначала у нас были определённые сложности с доставкой, но ситуация постепенно нормализуется. Сейчас доставка — наш главный приоритет. Сотрудников хватает, поскольку весь штат магазина задействован на онлайн-продажи, а они всё равно не сравнимы с тем, что было, когда магазины работали. Стараемся трудоустроить всех», — говорит представитель «Бауцентра».

На сайте «Леруа Мерлен» сообщается, что в областном центре товары из гипермаркета можно заказать онлайн, но сроки, в которые привезут покупку, могут быть увеличены. На запрос корреспондента «Нового Калининграда» о том, как изменился спрос на услуги доставки после 28 марта, в компании не ответили.





Для женщин из-за закрытия большинства магазинов оказалась труднодоступной декоративная косметика — в большинстве супермаркетов эти товары не продают. В крупных сетях можно сделать заказ на сайте, однако сроки не всегда соответствуют ожиданиям покупательниц. «Я сделала онлайн-заказ у крупной сети, которая представлена в одном из торговых центров Калининграда. Честно говоря, думала, что товар доставят быстро, но оказалось, что его высылают через EMS из Московской области. В результате заказ я сделала 10 апреля, а получила свою косметику только через неделю. По телефону девушка сказала, что сроки зависят от региона и некоторые покупатели ждут до 30 дней», — рассказывает жительница Калининграда.

По сообщениям федеральных СМИ, крупные ритейлеры «Рив Гош» и «Л’Этуаль», чьи торговые точки представлены в регионе, испытывают существенные трудности из-за закрытия магазинов и «нерабочего апреля». По сведениям «Интерфакса», сеть «Рив Гош» оповестила поставщиков, что ей пока нечем им заплатить, так как основной источник финансирования деятельности «полностью перекрыт более чем на месяц, с неясной дальнейшей перспективой». В компании заявляют, что стараются максимально сократить расходы, чтобы выжить и избежать дефолта.

В пресс-службе «Л’Этуаль» сообщили, что из-за вынужденного закрытия магазинов по всей России сеть потеряла около 95% оборота. «Выручка компании в настоящее время формируется исключительно за счёт интернет-магазина», — добавили в «Л’Этуаль». Ритейлер решил переориентировать производственные мощности и стал продавать в числе прочего антисептики. На часть продукции решили снизить цены.

«Несмотря на серьёзные потери, мы считаем своим долгом сохранить всю команду и все обязательные выплаты для каждого из них — в соответствии с их трудовыми договорами. Мы будем придерживаться этого подхода и верим, что наши партнёры — поставщики, арендодатели, банки — поддержат нас», — приводит пресс-служба компании комментарий гендиректора «Л’Этуаль» Татьяны Володиной. На вопрос о том, есть ли вероятность последующего закрытия отдельных торговых точек сети в Калининградской области из-за потерь, в компании не ответили.





В апреле сетевые ритейлеры, занимающиеся продажами косметики одежды, обуви, парфюмерии и других непродовольственных товаров, обратились к президенту и премьер-министру с просьбой о помощи. Поддержки хочет и другой сегмент розничной торговли — производители и продавцы бытовой техники и электроники. Как пишут «Ведомости», они попросили председателя правительства Михаила Мишустина разрешить работу сервисов по ремонту товаров и магазинов, в которых оказывают такую услугу.

Представитель калининградской сети Baltmaximus отмечает, что после закрытия торговых точек товарооборот компании упал весьма существенно. «Если говорить о продажах в целом, то ситуация, естественно, катастрофическая, потому что основная доля продаж у нас всё-таки была от магазинов офлайн. Люди приходили, сами выбирали, получали очно консультацию у продавцов», — говорит собеседник.

Как и другие непродовольственные ритейлеры, Baltmaximus продолжил работу через интернет-магазин. «Он у нас и до кризиса работал в штатном режиме. Сейчас мы усиливаем все возможности, оттачиваем мастерство и курьеров, и ребят-менеджеров, которые принимают заказы, чтобы максимально качественно оказывать услуги населению в это сложное время. Работаем на доставку всего того, что у нас есть в каталоге на сайте. Если говорить отдельно об оборотах интернет-магазина, то сейчас они в силу обстоятельств увеличились, но только потому, что другого способа экстренно приобрести технику просто не существует», — поясняет представитель компании. По его словам, проблем с доставкой нет: покупатели получают товары в те же сроки, что и до закрытия магазинов. В сетях «М.Видео» и DNS на запросы «Нового Калининграда» о том, как изменился спрос на доставку продукции в Калининградской области, не ответили.

Текст — Елена Калугина. Фото— Виталий Невар / Новый Калининград