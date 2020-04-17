Областные власти выделяют 500 млн рублей на борьбу с коронавирусом в регионе

Правительство области выделяет 500 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Соответствующее постановлении о направлении дополнительных средств из резервного фонда для лечебных учреждений губернатор Антон Алиханов подписал в пятницу, 17 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Будет профинансирована закупка до 1 июля этого года 13 видов оборудования, а также медицинских изделий, индивидуальных средств защиты и расходных материалов.

В общей сложности средства на дооснащение получат семь медицинских организаций в Калининграде и Гусеве, больше всех — почти 300 миллионов рублей — Центральная городская клиническая больница. В частности, в это лечебное учреждение запланировано приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательных аппаратов, видеобронхоскопов, двух аппаратов УЗИ, палатных рентген-аппаратов и другой медицинской техники.

Также серьезное дооснащение ожидает Областную инфекционную больницу, Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи и Гусевскую ЦРБ. Кроме того, лабораторное оборудование поставят в Центр специализированных видов медицинской помощи, средства индивидуальной защиты — в Родильный дом № 3. Четырьмя транспортировочными изолирующими боксами и съемными фильтрами для них пополнится Городская станция скорой медицинской помощи.