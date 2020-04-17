На железнодорожных вокзалах в Калининграде начнут измерять температуру пассажирам

С 18 апреля на входе в здания Северного и Южного вокзалов Калининградской железной дороги начнут измерять температуру тела посетителям. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.



«Процедура термометрии введена для того, чтобы заблаговременно обнаружить у пассажиров признаки возможных заболеваний, исключить контакт заболевших с другими пассажирами и своевременно оказать медицинскую помощь», — говорится в релизе.

Отмечается, что данная мера введена на основании постановления правительства области и является дополнительной к комплексу противоэпидемиологических мероприятий, который реализуется на Калининградской железной дороге.

В связи с необходимостью проведения термометрии, пассажирам рекомендуется приходить на вокзалы раньше, с необходимым запасом времени для прохождения зон контроля. При этом для приобретения билетов пассажирам предлагается максимально пользоваться дистанционными сервисами — оплатой по банковской карте через терминалы или кассы, а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Ранее сообщалось, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 10 апреля на автовокзале Калининграда вводится температурный мониторинг пассажиров.