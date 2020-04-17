Путин: коронавирус уходит из Москвы в регионы

Путин: коронавирус уходит из Москвы в регионы
Владимир Путин. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Москва первой столкнулась с эпидемией коронавируса, но проблема уходит в регионы. Как пишут«Ведомости», об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов РФ.

«[В регионах России] нет такого изобилия, которое есть в Москве. Нет такого коечного фонда регионального. Там нет федеральных медицинских учреждений, нет столько ведомственных медицинских учреждений», — цитирует издание Путина.

Среди регионов, на которые нужно обратить внимание, добавил участвовавший в совещании министр здравоохранения Михаил Мурашко, — Иркутская и Владимирская области, Коми и Забайкальский край.

После докладов глав регионов о ситуации с оснащением президент принял дополнительные заявки. Сегодня на дооснащение, по его словам, было выделено около 36 млрд руб.

Путин подчеркнул важность стопроцентной готовности к распространению коронавируса в каждом регионе, «по всей стране, не только в крупных городах и агломерациях». План по выделению дополнительных специализированных коек подразумевает, что к 28 апреля специально для больных коронавирусом должно быть выделено 95 000 коек. По данным на 16 апреля, было выполнено 72% плана, сказал президент.

В настоящее время число заболевших коронавирусом в России превысило 32 000 человек, передавал 17 апреля оперативный штаб, более 56% случаев (13 903) — за пределами Москвы. От коронавируса в стране скончались 127 человек.

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