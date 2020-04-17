Алиханов разрешил некоторым не самоизолироваться после прилёта в область

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в пункте об обязательной самоизоляции на две недели для всех, прилетающих в Калининградскую область, сделал исключение для некоторых лиц. В частности, в новой версии постановления № 134, опубликованной на портале правовой информации, указано, что не обязаны самоизолироваться сотрудники Отдела государственной фельдъегерской службы, сотрудники Управления специальной связи по Калининградской области, а также лица, прибывшие по приглашению губернатора или его заместителей «в целях решения неотложных вопросов регионального значения».



Также в документе отмечено, что министерство инфраструктуры теперь отвечает за транспортировку всех прибывающих с 20 апреля по 17 мая в аэропорт «Храброво» жителей других регионов в обсерватор.