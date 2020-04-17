Доходы спикера облдумы думы снизились почти в 5 раз, но появилась еще одна квартира

Официальные доходы председателя Калининградской областной думы Марины Оргеевой в 2019 году снизились почти в 5 раз. При этом у нее появилась квартира, но больше нет участка. Об этом свидетельствует очередная декларация о доходах депутатов, опубликованная на сайте облдумы.

Согласно документу, спикер Оргеева в 2019 году заработала 2 млн 425 тыс. 869 руб. В 2018 году ее доход составил 11 млн 334 тыс. 294 руб. При этом если ранее у Оргеевой в долевой собственности (368/10000) был участок площадью 0,4 га, то в прошлом году его не стало. Однако у председателя областного парламента в бессрочном пользовании появилась квартира площадью 37 кв. м.

У Оргеевой осталась собственная квартира площадью 175 кв. м, участок (854 кв. м), жилой дом (42 кв. м) и баня (23 кв. м).

Доходы супруга спикера выросли с 1 млн 071 тыс. 324 руб. до 1 млн 370 тыс. 260 руб. Как и ранее, у него есть собственная квартира (46 кв. м) квартира в безвозмездном пользовании (175 кв. м).