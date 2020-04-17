Доходы спикера облдумы думы снизились почти в 5 раз, но появилась еще одна квартира

Доходы спикера облдумы думы снизились почти в 5 раз, но появилась еще одна квартира
Марина Оргеева. Фото / Новый Калининград
Все новости по теме: Сведения о доходах

Официальные доходы председателя Калининградской областной думы Марины Оргеевой в 2019 году снизились почти в 5 раз. При этом у нее появилась квартира, но больше нет участка. Об этом свидетельствует очередная декларация о доходах депутатов, опубликованная на сайте облдумы.

Согласно документу, спикер Оргеева в 2019 году заработала 2 млн 425 тыс. 869 руб. В 2018 году ее доход составил 11 млн 334 тыс. 294 руб. При этом если ранее у Оргеевой в долевой собственности (368/10000) был участок площадью 0,4 га, то в прошлом году его не стало. Однако у председателя областного парламента в бессрочном пользовании появилась квартира площадью 37 кв. м.

У Оргеевой осталась собственная квартира площадью 175 кв. м, участок (854 кв. м), жилой дом (42 кв. м) и баня (23 кв. м).

Доходы супруга спикера выросли с 1 млн 071 тыс. 324 руб. до 1 млн 370 тыс. 260 руб. Как и ранее, у него есть собственная квартира (46 кв. м) квартира в безвозмездном пользовании (175 кв. м).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (7)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter