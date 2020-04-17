Нобелевский лауреат заявил о лабораторном происхождении коронавируса

Нобелевский лауреат заявил о лабораторном происхождении коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
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Французский вирусолог, Нобелевский лауреат Люк Монтанье высказал теорию о том, что новый тип коронавирусной инфекции разработали в лаборатории в Китае. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал CNEWS.

Ученый отметил, что не верит, что коронавирус пошел от диких животных на рынке в китайском городе Ухань. «Это красивая легенда, это невозможно. Вирус вышел из лаборатории в Ухане», — цитирует издание Монтанье.

Он заявил, что данная лаборатория специализируется на коронавирусах с 2000-х годов. Он рассказал, что вместе со своим коллегой математиком Жан-Клодом Перезом проанализировал последовательность генома нового типа коронавируса.

Вирусолог отметил, что в подобных выводах они были не первыми. По его словам, индийские исследователи пытались опубликовать работу, в которой заявляли, что в этот геном вставили часть вируса иммунодефицита человека, вероятно, чтобы сделать вакцину против ВИЧ.

Люк Монтанье получил Нобелевскую премию в области медицины и физиологии в 2008 году за открытие ВИЧ.

Как отмечает РБК, накануне телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что первый заразившийся коронавирусом работал в одной из лабораторий Уханя, который затем стал эпицентром заболевания. Собеседники телеканала отмечали, что вирус не был биологическим оружием. Он возник в результате попыток КНР превзойти США в наработках по обнаружению вирусов и борьбе с ними. Всемирная организация здравоохранения не подтвердила версию об искусственном создании коронавируса.

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