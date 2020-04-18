Правительство области решило не тратить 50 млн руб. на уничтожение борщевика

Правительство Калининградской области решило не распределять между муниципалитетами 49,4 млн руб. для уничтожения борщевика Сосновского. Проект соответствующего постановления регионального минсельхоза опубликован на сайте регионального кабмина.

Согласно документу, решение о сокращении расходов из бюджета региона было принято профильной правительственной комиссией под руководством губернатора Антона Алиханова в начале апреля 2020 года.

Отметим, согласно сайту госзакупок, 7 апреля администрация Балтийска объявила конкурс по выбору компании, которая займется уничтожение борщевика на 24,4 га. К настоящему моменту определение поставщика отменено.

В начале 2020 года в областном правительстве пообещали в течение пяти лет выделять муниципалитетам по 50 млн рублей на борьбу с борщевиком Сосновского.

