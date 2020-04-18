Правительство области решило не тратить 50 млн руб. на уничтожение борщевика

Правительство области решило не тратить 50 млн руб. на уничтожение борщевика
Виталий Невар / Новый Калининград
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Правительство Калининградской области решило не распределять между муниципалитетами 49,4 млн руб. для уничтожения борщевика Сосновского. Проект соответствующего постановления регионального минсельхоза опубликован на сайте регионального кабмина.

Согласно документу, решение о сокращении расходов из бюджета региона было принято профильной правительственной комиссией под руководством губернатора Антона Алиханова в начале апреля 2020 года.

Отметим, согласно сайту госзакупок, 7 апреля администрация Балтийска объявила конкурс по выбору компании, которая займется уничтожение борщевика на 24,4 га. К настоящему моменту определение поставщика отменено.

В начале 2020 года в областном правительстве пообещали в течение пяти лет выделять муниципалитетам по 50 млн рублей на борьбу с борщевиком Сосновского.

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