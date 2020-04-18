Коронавирус нашли у постояльца социального центра в Черняховске

Среди выявленных за сутки в регионе заболевших коронавирусной инфекцией в Калининградской области — постоялец социального центра «Теплый дом» в Черняховске. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом. Начато эпидемиологическое расследование.



«В социальном центре организован комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации очага. Центр переведён на режим обсервации, установлено медицинское наблюдение за проживающими, 23 постояльца с респираторными симптомами заболевания изолированы и госпитализированы в инфекционный стационар (состояние всех оценивается как удовлетворительное), — отметили в штабе. — Проведено обследование всех сотрудников и постояльцев. Все ранее работающие сотрудники отстранены от работы, помещены в обсерватор и изоляцию по месту жительства. Набран новый штат сотрудников».



Также в оперштабе отметили, что заболевший временно покидал учреждение. Возраст постояльца не уточняется.

«Теплый дом» в Черняховске ранее функционировал как детдом. В октябре 2017 года власти заявили о намерении переформатировать его в дом престарелых. В настоящее время центр, как отмечается на его сайте, оказывает социальные услуги пожилым гражданам, а также молодым инвалидам старше 18 лет.

Всего за сутки в регионе коронавирусную инфекцию обнаружили у 11 человек. Общее число зараженных выросло до 115 человек.