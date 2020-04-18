В областном правительстве уточнили подробности новых случаев коронавируса

Областные власти рассказали о новых случаях заражения коронавирусом с регионе. По одному эпизоду начато эпидрасследование. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Напомним, за прошедшие сутки в области выявлено 11 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5 — при обследовании заболевших с диагнозом пневмония у лиц, поступивших на госпитализацию. 4 случая — при обследовании контактных по семейным очагам. Два случая — при обследовании на короновирусную инфекцию при обращении за медицинской помощью с респираторными проявлениями инфекции.

Кроме того, среди выявленных заболевших коронавирусной инфекцией в Калининградской области — постоялец социального центра «Теплый дом» в Черняховске. Начато эпидемиологическое расследование.