ВОЗ: у нас нет доказательств наличия иммунитета от коронавируса у переболевших

Тесты не подтверждают наличие иммунитета от коронавируса COVID-19 у тех, кто уже переболел им. Об этом заявила глава департамента экстренных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове, пишет «Коммерсант».

«На данный момент у нас нет свидетельств того, что серологические тесты могут показать, что человек имеет иммунитет и защищен от повторного заражения. Эти тесты показывают только количество антител, которые были выработаны спустя неделю или две после заражения. Но наличие у кого-то антител не говорит о том, что у него выработан иммунитет»,— сказала она.

В свою очередь директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан также не считает перспективным принцип «общественного иммунитета» в противостоянии пандемии коронавируса. «Никто сейчас не может быть уверен в том, что человек, у которого в крови есть антитела, полностью защищен от повторного заражения»,— заявил он. И уточнил, что сегодня еще слишком мало людей имеют антитела для борьбы с коронавирусом, чтобы говорить о неком общем иммунитете.