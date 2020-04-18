ВОЗ: у нас нет доказательств наличия иммунитета от коронавируса у переболевших

ВОЗ: у нас нет доказательств наличия иммунитета от коронавируса у переболевших
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: РФ оказалась на десятом месте в списке стран по числу зараженных коронавирусом
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Тесты не подтверждают наличие иммунитета от коронавируса COVID-19 у тех, кто уже переболел им. Об этом заявила глава департамента экстренных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове, пишет «Коммерсант».

«На данный момент у нас нет свидетельств того, что серологические тесты могут показать, что человек имеет иммунитет и защищен от повторного заражения. Эти тесты показывают только количество антител, которые были выработаны спустя неделю или две после заражения. Но наличие у кого-то антител не говорит о том, что у него выработан иммунитет»,— сказала она.

В свою очередь директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан также не считает перспективным принцип «общественного иммунитета» в противостоянии пандемии коронавируса. «Никто сейчас не может быть уверен в том, что человек, у которого в крови есть антитела, полностью защищен от повторного заражения»,— заявил он. И уточнил, что сегодня еще слишком мало людей имеют антитела для борьбы с коронавирусом, чтобы говорить о неком общем иммунитете.

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