РФ оказалась на десятом месте в списке стран по числу зараженных коронавирусом

РФ оказалась на десятом месте в списке стран по числу зараженных коронавирусом
Виталий Невар / Новый Калининград
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Россия вошла в топ-10 стран по числу зараженных коронавирусом, расположившись на 10 строчке. Об этом сообщает «Коммерсант».

Лидируют по числу зараженных США (более 702 тыс., умерло свыше 37 тыс.). В топ-5 также попали Испания (заболело свыше 190 тыс., умерло более 20 тыс.), Италия (172 тыс. и 22 тыс.), Франция (149 тыс. и 18 тыс.) и Германия (141 тыс. и 4,3 тыс.).

Напомним, за прошедшие сутки в РФ было выявлено 4785 заболевших, их общее число достигло 36 793 человек. Умерло 313, выздоровело 3057 человек.

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