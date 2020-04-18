Жириновский — бизнесменам: поделитесь накоплениями с россиянами во время эпидемии

Бизнесмены должны отдать часть своих накоплений на материальную помощи россиянам на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Об этом, как сообщает «Коммерсант», заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский, подчеркнув, что в стране много бизнесменов, «у которых миллиарды долларов накоплений».

«Они годами обогащались в нашей стране, и теперь им сам бог велел рассчитаться, передать часть своих активов для оказания материальной помощи гражданам»,— написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Как отмечает информагентство, уже несколько российских миллиардеров пожертвовали крупные суммы на борьбу с коронавирусом.