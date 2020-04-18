Минфин РФ перечислил регионам более 32 млрд рублей на больничные койки

Регионам перечислено дополнительно 32 млрд 408 млн руб. на оснащение и модернизацию коечного фонда. Минфин выделил деньги по распоряжению правительства в рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, пишет «Коммерсант».

Деньги также пойдут на обеспечение медучреждений системой централизованного снабжения кислородом, а также на средства индивидуальной защиты для медицинских работников.

Для лечения больных с коронавирусом COVID-19 в регионах России планируется задействовать более 60 федеральных клиник, для этого в них развернут дополнительно 45 тыс. коек.

По последним данным, число заболевших COVID-19 в России превысило 36 тыс. человек, умерло 313.