Минфин РФ перечислил регионам более 32 млрд рублей на больничные койки

Минфин РФ перечислил регионам более 32 млрд рублей на больничные койки
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Регионам перечислено дополнительно 32 млрд 408 млн руб. на оснащение и модернизацию коечного фонда. Минфин выделил деньги по распоряжению правительства в рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, пишет «Коммерсант».

Деньги также пойдут на обеспечение медучреждений системой централизованного снабжения кислородом, а также на средства индивидуальной защиты для медицинских работников.

Для лечения больных с коронавирусом COVID-19 в регионах России планируется задействовать более 60 федеральных клиник, для этого в них развернут дополнительно 45 тыс. коек.

По последним данным, число заболевших COVID-19 в России превысило 36 тыс. человек, умерло 313.

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