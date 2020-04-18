Число умерших от коронавируса в Испании в субботу превысило 20 тысяч

Число умерших от коронавируса в Испании в субботу превысило 20 тысяч
Виталий Невар / Новый Калининград
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В субботу, 18 апреля, число умерших от коронавируса в Испании в субботу превысило 20 тыс. человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Министерство здравоохранения страны, пишет «Коммерсант».

В общей сложности 20 043 человека в настоящее время умерли от этой болезни, которая унесла жизни 565 человек в Испании за последние 24 часа. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом возросло до 191 726. В то же время в последние дни рост числа заражений замедлился, а количество считающихся вылеченными возросло почти до 75 тыс. человек.

Чиновники в регионах говорят, что еще тысячи людей умерли после того, как проявились симптомы болезни, не пройдя тестирование, потому что нет достаточного количества тестов.

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