В России за сутки подтверждено 6060 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 6060 новых случаев коронавируса в 78 регионах, зафиксировано 48 летальных исходов. За сутки выздоровели 234 человека. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщает московский штаб по контролю за инфекцией.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3291 человек.
Распределение новых случаев по регионам:
— Москва — 3570
— Московская область — 709
— Нижегородская область — 129
— Санкт-Петербург — 114
— Архангельская область — 68
— Республика Мордовия — 60
— Тульская область — 58
— Краснодарский край — 48
— Чеченская Республика — 44
— Оренбургская область — 44
— Республика Марий Эл — 43
— Рязанская область — 42
— Республика Ингушетия — 42
— Тюменская область — 42
— Республика Саха (Якутия) — 41
— Кировская область — 39
— Хабаровский край — 38
— Калужская область — 37
— Республика Дагестан — 35
— Ростовская область — 35
— Тверская область — 33
— Мурманская область — 33
— Республика Татарстан — 31
— Ленинградская область — 29
— Чувашская Республика — 29
— Пермский край — 28
— Владимирская область — 27
— Воронежская область — 26
— Курская область — 26
— Республика Северная Осетия — 26
— Астраханская область — 24
— Красноярский край — 24
— Брянская область — 23
— Ставропольский край — 23
— Тамбовская область — 22
— Кабардино-Балкарская Республика — 22
— Республика Хакасия — 22
— Новосибирская область — 22
— Смоленская область — 21
— Липецкая область — 20
— Ивановская область — 19
— Новгородская область — 18
— Карачаево-Черкесская Республика — 17
— Саратовская область — 16
— Самарская область — 15
— Свердловская область — 15
— Волгоградская область — 14
— Ханты-Мансийский АО — 14
— Костромская область — 13
— Орловская область — 13
— Приморский край — 13
— Ярославская область — 12
— Калининградская область — 11
— Ульяновская область — 11
— Ямало-Ненецкий АО — 10
— Белгородская область — 9
— Алтайский край — 9
— Кемеровская область — 9
— Республика Коми — 7
— Вологодская область — 7
— Республика Адыгея — 7
— Республика Калмыкия — 7
— Челябинская область — 7
— Томская область — 5
— Камчатский край — 5
— Республика Карелия — 4
— Удмуртская Республика — 4
— Республика Тыва — 4
— Республика Бурятия — 3
— Псковская область — 2
— Омская область — 2
— Амурская область — 2
— Республика Крым — 2
— Иркутская область — 1
— Забайкальский край — 1
— Магаданская область — 1
— Еврейская АО — 1
— Севастополь — 1
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