В России за сутки подтверждено 6060 новых случаев коронавируса

В России за сутки подтверждено 6060 новых случаев коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Две пневмонии: в оперштабе рассказали, как нашли новые случаи коронавируса
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За последние сутки в России подтверждено 6060 новых случаев коронавируса в 78 регионах, зафиксировано 48 летальных исходов. За сутки выздоровели 234 человека. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщает московский штаб по контролю за инфекцией.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3291 человек.

Распределение новых случаев по регионам:

— Москва — 3570

— Московская область — 709

— Нижегородская область — 129

— Санкт-Петербург — 114

— Архангельская область — 68

— Республика Мордовия — 60

— Тульская область — 58

— Краснодарский край — 48

— Чеченская Республика — 44

— Оренбургская область — 44

— Республика Марий Эл — 43

— Рязанская область — 42

— Республика Ингушетия — 42

— Тюменская область — 42

— Республика Саха (Якутия) — 41

— Кировская область — 39

— Хабаровский край — 38

— Калужская область — 37

— Республика Дагестан — 35

— Ростовская область — 35

— Тверская область — 33

— Мурманская область — 33

— Республика Татарстан — 31

— Ленинградская область — 29

— Чувашская Республика — 29

— Пермский край — 28

— Владимирская область — 27

— Воронежская область — 26

— Курская область — 26

— Республика Северная Осетия — 26

— Астраханская область — 24

— Красноярский край — 24

— Брянская область — 23

— Ставропольский край — 23

— Тамбовская область — 22

— Кабардино-Балкарская Республика — 22

— Республика Хакасия — 22

— Новосибирская область — 22

— Смоленская область — 21

— Липецкая область — 20

— Ивановская область — 19

— Новгородская область — 18

— Карачаево-Черкесская Республика — 17

— Саратовская область — 16

— Самарская область — 15

— Свердловская область — 15

— Волгоградская область — 14

— Ханты-Мансийский АО — 14

— Костромская область — 13

— Орловская область — 13

— Приморский край — 13

— Ярославская область — 12

— Калининградская область — 11

— Ульяновская область — 11

— Ямало-Ненецкий АО — 10

— Белгородская область — 9

— Алтайский край — 9

— Кемеровская область — 9

— Республика Коми — 7

— Вологодская область — 7

— Республика Адыгея — 7

— Республика Калмыкия — 7

— Челябинская область — 7

— Томская область — 5

— Камчатский край — 5

— Республика Карелия — 4

— Удмуртская Республика — 4

— Республика Тыва — 4

— Республика Бурятия — 3

— Псковская область — 2

— Омская область — 2

— Амурская область — 2

— Республика Крым — 2

— Иркутская область — 1

— Забайкальский край — 1

— Магаданская область — 1

— Еврейская АО — 1

— Севастополь — 1

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