ФСИН просит пока не арестовывать россиян за нетяжкие преступления

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников призвал на время пандемии коронавируса не арестовывать людей за преступления небольшой и средней тяжести. Об этом сообщает РБК.

«В условиях проводимых мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 вызывает обеспокоенность высокая плотность лиц, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях», — говорится в письме Калашникова.

По его словам, на 1 апреля наполнение 22 следственных изоляторов превышает установленный лимит. Наиболее сложная ситуация, как указал Калашников, наблюдается в учреждениях Москвы, Подмосковья и Крыма.