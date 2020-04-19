В Кремле надеются, что РФ выйдет на плато по коронавирусу на следующей неделе

В Кремле надеются, что на плато по количеству заболевших коронавирусом Россия выйдет на следующей неделе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Видите, вот эта неделя показала, что количество заболевших ежесуточно растет. Это говорит о том, что мы не вышли на плато. Соответственно, дождемся следующей недели. Мы все-таки сидим уже все на карантине три недели, получается», — сказал Песков.

«Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что мы какие-то первые признаки выхода на плато увидим», — добавил он.