Президент Чехии предложил не открывать границы страны еще год

Президент Чехии предложил не открывать границы страны еще год
Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент Чехии Милош Земан предложил продлить запрет на выезд граждан за рубеж на год, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса. Об этом он заявил в интервью изданию Ceske Noviny.

По мнению чиновника, гражданам страны не надо ездить за границу, а в период летних отпусков лучше «наслаждаться красотой чешских пейзажей». Сам Земан заявил, что лично он отдыхать поедет в Высочинский край на юго-востоке страны.

Открытие границ приведет к тому, что люди поедут в страны с высоким уровнем заражения, уверен глава Чехии.

Страна закрыла внешние границы в середине марта. Покинуть страну можно по специальным разрешениям.

По данным чешского Минздрава, с начала пандемии в стране заразились коронавирусом 6700 человек. 186 пациентов умерли, 1298 выздоровели. Пик эпидемии пришелся на конец марта — начало апреля, когда в стране ежедневно заболевали более 300 человек.

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