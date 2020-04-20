Президент Чехии предложил не открывать границы страны еще год

Президент Чехии Милош Земан предложил продлить запрет на выезд граждан за рубеж на год, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса. Об этом он заявил в интервью изданию Ceske Noviny.

По мнению чиновника, гражданам страны не надо ездить за границу, а в период летних отпусков лучше «наслаждаться красотой чешских пейзажей». Сам Земан заявил, что лично он отдыхать поедет в Высочинский край на юго-востоке страны.

Открытие границ приведет к тому, что люди поедут в страны с высоким уровнем заражения, уверен глава Чехии.

Страна закрыла внешние границы в середине марта. Покинуть страну можно по специальным разрешениям.

По данным чешского Минздрава, с начала пандемии в стране заразились коронавирусом 6700 человек. 186 пациентов умерли, 1298 выздоровели. Пик эпидемии пришелся на конец марта — начало апреля, когда в стране ежедневно заболевали более 300 человек.