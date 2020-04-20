В Литве мужчина прыгнул в реку после требования полиции надеть медицинскую маску

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В Литве мужчина прыгнул в реку после требования полиции надеть медицинскую маску

В литовском городе Каунас задержали мужчину, которые отказался надевать медицинскую маску и прыгнул в реку. Об этом в понедельник, 20 апреля, пишет Delfi со ссылкой на ВРИО главы полиции Каунасского округа Эланаса Яблонскаса.

«В воскресенье утром каунасская полиция около Панемунского бора заметила мужчину без маски, — приводятся слова Яблонскаса. — Ему один раз сделали предупреждение, вроде бы понял. Потом полицейские снова заметили того же мужчину без маски. Ему еще раз сделали предупреждение, поверив в его благожелательный настрой. На третий раз сделать предупреждение ему не удалось — мужчина бросился бежать, а потом прыгнул в реку, доплыл до опоры моста и решил там остаться».

Чтобы доставить мужчину на берег, пришлось вызывать спасателей.

Напомним, в настоящее время из-за коронавируса ношение медицинских масок в Литве является обязательным.

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