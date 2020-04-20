В России выявлено более 4200 новых инфицированных коронавирусом

В России выявлено более 4200 новых инфицированных коронавирусом
Виталий Невар / Новый Калининрад
Продолжение: Четверо из 12 новых заболевших коронавирусом не имели симптомов
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За последние сутки в России подтверждено 4268 новых случаев коронавируса в 76 регионах. Об этом сообщает оперштаб Москвы.

Отмечается, что 45,3% случаев «выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни». Больше всего случаев — 2026 — выявлено в Москве. На втором месте Московская область с 578 случаями, далее — Нижегородская (113).

Умерли 44 человека. За сутки полностью выздоровели 155 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За все время умерли 405 человек с этой инфекцией, выздоровели 3446.

В Калининградской области за сутки выявлено 12 заболевших. Всего их теперь 138. 

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